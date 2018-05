Isabel Provoost gaat met band theaters in

Isabel vertelt in haar theatershow op persoonlijke wijze en in huiselijke sfeer over haar avontuur bij The Voice of Holland. Ook vertelt ze persoonlijke verhalen die invloed hebben gehad op haar zangcarrière. Dit doet ze aan de hand van passende liedjes die haar gevoel en haar eigen ontwikkeling omschrijven, met nummers van Adele, Pink, Coldplay en Camila Cabello.

‘This is Me’ is van oktober 2018 tot en met mei 2019 te zien in verschillende theaters in Nederland. In Zeeland doet ze onder meer het Scheldetheater in Terneuzen en de Schouwburg in Middelburg aan. De try-out is in Tholen.