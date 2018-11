Isaac Beeckman Academie in Kapelle geeft docenten 405 euro bonus voor griepprik

Tijdens de griepgolf van vorig schooljaar was een groot deel van de leraren van de Isaac Beeckman Academie meerdere dagen geveld, zegt directeur Suzan Polet van de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). ,,Wij sturen leerlingen niet naar huis als docenten ziek zijn. Dat betekent extra werkdruk voor de andere docenten. We hopen de werkdruk met deze maatregel te voorkomen, of te verlichten.” De leraren krijgen 405 euro als ze voor 15 november een griepprik halen. Van dat geld moeten ze het vaccin wel betalen. Zo'n prik is voor 40 euro te halen bij de GGD.

De Isaac Beeckman Academie is één van de vijf scholen van SvPO: de andere vier staan in Amsterdam, Geldermalsen, Hardegarijp en Utrecht. De koepel heeft 160 docenten in dienst, van wie er veertig bij de Isaac Beeckman Academie werken. ,,We zijn op het idee gebracht door de gemeente Amsterdam”, zegt Polet. ,,Die biedt alle leraren een gratis griepprik aan. In de zorg wordt daar al veel langer mee geëxperimenteerd, maar daar maken weinig mensen gebruik van. Wij vinden dat het geen zin heeft om maatregel te nemen, waarvan je van te voren al weet dat het niets oplevert. De bonus is een experiment. We gaan de resultaten evalueren, en bekijken of we minder zieken hebben ten opzichte van het landelijk gemiddelde.”