Is Sint op z'n retour?

Vervaet past zo'n tien keer per jaar de etalage aan. ,,We vergeten Sint niet; binnenkort komt Zwarte Piet langs. Maar om te voorkomen dat we de etalage deze maand drie keer moeten vernieuwen, hebben we hem nu vooral feestelijk ingericht.'' En, vult hij aan: ,,Niemand klaagt over kerstbomen in de etalage'', verwijzend naar de ZwartePieten-discussie. ,,Want die heeft denk ik ook zo zijn invloed.''