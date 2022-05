Is PFAS dusdanig erg dat we geen vis, schaal- en schelpdieren en zeegroenten meer kunnen eten? Morgen weten we het

Reikhalzend is niet het goede woord, zegt gedeputeerde Dick van der Velde (VVD, milieu). ,,Dan is het net alsof je niet kan wachten op het goede nieuws. Zo voel ik het niet. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Ik sta te popelen om er kennis van te nemen."

Grote zorgen

Al bijna een jaar zijn er in Zeeland grote zorgen over de kwaliteit van het Westerscheldewater. Is de vervuiling met chemische stoffen uit de PFAS-groep zodanig dat er geen vis, schaal- en schelpdieren en zeegroenten meer kunnen worden gegeten? Morgen komt het RIVM met een antwoord. Precies drie maanden geleden gaf het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu al een voorzet. Uit een ‘verkennende risicobeoordeling’ werd duidelijk dat een volwassene bij één keer per jaar een flinke portie zelf gevangen vis of twee keer een portie garnalen eten aan de maximale hoeveelheid PFAS zit.