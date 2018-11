Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is (waarschijnlijk) een edelhert!

Dierenarts Geert de Bruijckere uit Breskens zag zaterdag een ‘grote hertachtige’ lopen in een weiland aan de Zuidlangeweg bij buurtschap Driewegen. Op dezelfde dag zagen de broers Marvin en Dylan Herweijer ook ‘een enorm beest met een gewei’ lopen, op de akkers achter hun boerderij aan de Hoofdplaatseweg. Hemelsbreed liggen die plaatsen niet ver uit elkaar. Het lukte de broers een foto en een filmpje te maken, maar omdat het dier nog best ver weg was, zijn de beelden vaag. Marvin: ,,We zagen hem toen we koffie zaten te drinken. Dat was best bijzonder, hij was echt groot!” Dat zegt ook De Bruijckere. ,,Het was geen ree en geen paard. Ik ben niet gespecialiseerd in dergelijke dieren, het verschil tussen een damhert en een edelhert zien is vanop die afstand erg lastig, dus wat het precies was, weet ik niet, wel dat dit soort dieren hier van nature niet voorkomen.”