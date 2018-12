Is er overal in Zeeland water om branden te blussen? Een onderzoek moet het uitwijzen

De VRZ heeft de provincie laten weten dat de bereikbaarheid van stranden, strandpaviljoens en campings in Zeeland over het algemeen goed is. Brandweervoertuigen en ambulances beschikken over sleutels van toegangswegen die zijn afgesloten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bluswater. Samen met de VRZ brengen ze de voorzieningen in kaart en kijken ze of het beter kan. De VRZ evalueert ook de toegankelijkheid van natuur- en recreatiegebieden en de inzet van hulpdiensten afgelopen zomer.