Is druppelirrigatie de redding voor Zeeuwse uientelers?

Zeeuwse chronisch zieken worstelen met dilemma; Nu laten prikken of wachten op een effectie­ver vaccin

19 februari GOES - Nu het AstraZeneca-vaccin van de huisarts nemen? Of wachten op het voor ouderen effectievere vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna, zonder te weten wanneer je aan de beurt komt? Die vraag leeft bij 60- tot 65-jarigen met een chronische ziekte nu de uitnodigingen voor een coronaprik in de bus vallen. Zoals Marijke Folkertsma uit Zierikzee die het gevoel heeft dat ze tussen twee kwaden moet kiezen.