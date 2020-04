Is de regen een zegen?

Gunstige lening voor innovatie­ve onderne­mers

10:20 VLISSINGEN - Innovatieve bedrijven die net zijn opgestart of bezig zijn op te schalen, maar ook in de basis gezonde mkb-bedrijven, kunnen een lening krijgen om de komende tijd door de coronacrisis te komen. Voor Zeeland zit er in de eerste tranche 1,8 miljoen euro in de pot.