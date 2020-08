Is dagje strand het waard om uren in de file te staan?

Video Het wemelt hier van de ratten: ‘Dit is niet meer normaal’

23:06 Wie over het Vlissings Bolwerk in Middelburg fietst, komt ze in de buurt van molen De Hoop geheid tegen: bruine ratten. Eéntje, soms twee of meerdere tegelijk. Meestal kleine, maar ook grote schieten zo het fietspad over. En het lijkt erop dat de groep steeds groter wordt. ,,Dit is niet normaal.’’