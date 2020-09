Irfan in hongerstaking tegen uitzetting: ‘Liever hier sterven van de honger dan in Turkije door marteling’

Steeds meer Zeeuwen kopen een caravan of camper

14:08 VLISSINGEN - Het aantal Zeeuwen dat een camper of een caravan heeft, is in vijf jaar tijd gegroeid met 2,6 procent. Dat blijkt uit een analyse van de Bovag. In Zeeland rijden of staan nu 15.612 campers en caravans. Alleen in Brabant en Friesland en Groningen kochten meer mensen een caravan of camper.