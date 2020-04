Inzameling oud papier ligt niet overal stil

In Terneuzen wordt nog oud papier ingezameld, in Goes vanaf maandag weer. In Hulst, Noord-Beveland en Kapelle gebeurt dat door de auto's van de Zeeuwse Reinigingsdienst. In Reimerswaal, Tholen en Schouwen-Duiveland wordt gewerkt met verzamelcontainers/brengcontainers in diverse kernen. De oud-papierinzameling met vrijwilligers is gestopt in de gemeenten Sluis, Middelburg, Veere, Borsele en (grotendeels) Vlissingen.