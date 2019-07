Inwonertal van zeven Zeeuwse gemeenten gedaald in eerste helft van het jaar, Goes stijgt met 281

Dat blijkt uit de nieuwste bevolkingscijfers van het CBS. Zeven van de dertien Zeeuwse gemeenten krompen in de eerste zes maanden van dit jaar, de een meer dan ander. Opvallend is dat zich onder de dalers ook de gemeenten bevinden die traditioneel gezien juist groeien: Tholen (-79), Borsele (-51) en Reimerswaal (-2). Ook Kapelle, Vlissingen, Terneuzen en Sluis leverden inwoners in, respectievelijk 14, 50, 45 en 59. Behalve uitschieter Goes zagen Schouwen-Duiveland (+61), Noord-Beveland (+39), Veere (+96), Middelburg (+101) en Hulst (+21) hun inwonertal juist toenemen.

De totale bevolking van Nederland groeide in het eerste half jaar van 2019 met bijna 46 duizend inwoners. Dat is meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Volgens het statistiekbureau kwam de snellere stijging van de bevolking in het afgelopen halfjaar doordat er meer immigranten naar Nederland kwamen. Vorig jaar waren dit er in de eerste zes maanden 101 duizend, dit jaar 113 duizend. Ook stierven er in het eerste halfjaar van 2019 minder mensen. Vorig jaar was er in de winter en in het voorjaar namelijk sprake van een griepepidemie.