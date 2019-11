Intochten in Zeeland: hier kun je Sinterklaas ontmoeten

Hij komt, hij komt! Eerst naar Apeldoorn, maar meteen daarna natuurlijk ook naar Zeeland. Morgen al bezoeken Sint en zijn Pieten een heleboel Zeeuwse plaatsen. En ook de komende weken blijven ze lekker in de buurt. Een greep uit de intochten in onze provincie:

Zaterdag 16 november:

Brouwershaven

Aankomst met de boot rond 13.30 uur aan de Haven Noordzijde, bij het Tonnenmagazijn. Daarna rondgang door het dorp, met onderweg een optreden van de majorettes en de drumband op het parkeerterrein bij de jachthaven. Vervolgens feest in het Tonnenmagazijn tot 16.00 uur.

Heinkenszand

Het Sinterklaasfeest begint om 14.30 uur in centrum De Stenge. Er is dit jaar geen rondgang door het dorp.

Middelburg

Pakjesboot 8 en 9 arriveren om 13.30 uur, waar Sint voet aan wal zet in de haven op De Punt. Op zijn paard rijdt hij daarna een rondje door de binnenstad. Op de Markt is het groot feest: daar zorgt DJ Rogier de Avonturier vanaf 14.30 uur voor een opwarmertje, en begint om 15.15 uur een groot feest.

Oostburg

Sint en Piet hebben beloofd om rond 14.00 uur bij het gemeentehuis aan te komen. Hij maakt daarna een vrolijke rondrit door Oostburg, onder begeleiding van muziekvereniging De Harmonie. Vervolgens is het feest op het Zwin College voor kinderen tot en met 8 jaar.

Philippine

De Sint komt rond 15.00 uur aan bij dorpshuis De Kaaie. Daarna maakt hij een rondje door het dorp, met de plaatselijke muziekvereniging. Rond 15.45 uur begint het feest in het dorpshuis.

Sas van Gent

Aankomst van Sint en Pieten rond 14.00 uur per boot in de Museumhaven aan de Prinsenkade. Daar wordt hij uitgebreid welkom geheten, en daarna maakt hij een rondgang door het stadje, begeleid door fanfare Welzijn Door Vermaak uit Clinge. Die eindigt in mfc De Statie, voor een feest met alle kinderen tot en met 8 jaar. De Sint sluit af in zorgcentrum De Redoute voor een bezoek aan ouderen.

Sluis

Sinterklaas komt om 13.30 uur aan op de Kaai. Daarna maakt hij een rondrit door het centrum.

Stavenisse

Sinterklaas arriveert rond 14.00 uur in de haven. Het Zwartepietenorkelst van muziekvereniging Accelarando uit Sint-Annaland treedt dan op. Daarna is er een rondgang door het dorp en vervolgens is het feest in dorpshuis De Stove. De middag wordt afgesloten met een Pietendisco.

Terneuzen

Natuurlijk komt de Sint in havenstad Terneuzen aan over het water. Hij arriveert om 14.00 uur in de binnenhaven. Dan maakt hij een rondrit door het centrum. Om 15.15 uur wordt hij officieel verwelkomd op de Markt. Daar is ook een groot feest.

Vlissingen

Sinterklaas wordt rond 12.30 uur op het Bellamyplein verwacht. De Design Kleppetband treedt daar op. Daarna een rondrit door Vlissingen, met een optreden van de Pretband op de Kleine Markt (13.30 uur). Tenslotte Pieteenfeest in de Lange Zelke (vanaf 15.15 uur).

Zierikzee

Sint komt om 13.30 uur aan bij de steiger van appartementengebouw Rollandthof. Vanaf daar gaat hij naar het Havenplein, waar onder leiding van Bart Bosch een feestje wordt gevierd. Om 15.30 uur neemt Sint zijn intrede in het Stadhuismuseum, waar hij een paar weken logeert.

Zondag 17 november

Hulst

Sint vertoont zich om 14.30 uur op het Stationsplein. Op de Grote Markt krijgt hij vervolgens een warm ontvangst. Daarna is het feest bij de Bierkaai. Vervolgens neemt Sint zijn intrek in ’s Landshuis aan de Steenstraat, dat een paar weken lang dient als ‘Huis van Sinterklaas’. Dat is op woensdag, zaterdag en zondag te bezoeken tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

Vrijdag 22 november

Ouwerkerk

Sint en Pieten arriveren om 15.30 uur in het dorpshuis. Het feest daar duurt tot 18.00 uur.

Zaterdag 23 november:

Burgh-Haamstede

Kinderen kunnen verspreid tijdens de middag activiteiten doen met het thema ‘de Pietenschool’. Sint komt per boot aan in Burghsluis, rond 13.00 uur. Daarna is er van alles te doen op het terrein van de brandweer (13.30 uur), gevolgd door een rondgang door het dorp met de brassband. Om 15.00 uur begint het feest in De Schutse, en de afsluiting is een disco (16.30 uur).

Colijnsplaat

Sinterklaas wordt om 14.00 uur in de haven verwacht en trekt daarna naar dorpshuis De Brug. Daar is het feest.

Domburg

Sint arriveert om 14.00 uur op het Burgemeester van Teylingenpark (bij autobedrijf Koppejan). Vanaf daar gaat het in optocht naar het oude gemeentehuis op de Markt, waar Sint officieel verwelkomd wordt. In het Schuttershof begint daarna om 15.00 uur Sint’s Sterrenshow. Iedereen mag daar zijn of haar talenten vertonen: zingen, dansen, playbacken, goochelen, of wat dan ook. Daarna is de afsluiting met een Pietendisco.

Dreischor

Sinterklaas is er vroeg bij: hij begint al om 10 uur aan zijn rondgang door het dorp. Start is bij de kruising Bogerdweg/Slotstraat, einde bij trefpunt De Dorsvloer, waar kinderen en de Pieten spelletjes kunnen doen en hun Pietendiploma kunnen verdienen.

Goes

Sint meert rond 13.00 uur aan in de haven aan de Goese Kade. Daar stapt hij in zijn koets voor een rondgang door het centrum. Onderweg stopt hij bij het Stadhuis voor een warm welkom. De tocht eindigt op het Bleekveld. SCH de Sjokola zorgt voor muziek en dansschool Body Action treedt op.

Hansweert

Rond 15.00 uur stapt de Sint van zijn boot bij de steiger van het fietsvoetveer aan de buitenhaven. Muzikanten van Scheldegalm begeleiden hem en zijn Pieten daarna door het dorp. In dorpshuis Kaj Munk start om 16.00 uur het spektakel ‘Het geheim van het grote boek van Sint Nicolaas’. Een uur later volgt een tweede tochtje door Hansweert. Kaarten voor de show zijn vooraf te koop bij de Spar.

Hansweert houdt ook een ‘versier je huis-wedstrijd’ rond de komst van Sinterklaas. De winnaar wordt tijdens de show in het dorpshuis bekend gemaakt.

Oost-Souburg

Sint wordt rond 13.00 uur verwacht aan de loskade. Daar is het al vanaf 12.30 uur feest, met Ramona en Dios, en muziek van showkorps Jonge Kracht. Daarna gaan Sint en Pieten het dorp door, en er wordt afgesloten met een feest in de speeltuin.

Renesse

Sint en Piet worden om 13.00 uur opgewacht bij de kerk in het centrum. Met een omweg door het dorp gaat hij daarna naar het dorpshuis, waar het tot 15.30 uur feest is. Een uurtje later begint daar een Sinterklaasconcert van Luctor & Emergo en de Oosterlandse fanfare. Toegang is gratis.

Sint Maartensdijk

Sint wordt rond 15.15 uur verwacht aan de Molendijk, bij de rotonde met de Provincialeweg. Vanaf daar vertrekt een optocht door het dorp. Daarbij zorgen muziekvereniging Euterpe en de Pietenband voor een vrolijke noot. In dorpshuis Haestinge mag iedereen met Sint en Piet op de foto. In de muziekzaal is tenslotte een disco.

Tholen

Sinterklaas komt met de stoomboot naar de Thoolse haven. Bij de aanlegsteiger van Frisia wordt hij om 13.30 uur verwacht. Daarna maakt hij een rijtoer, waarna er in gemeenschapscentrum Meulvliet een kindershow op het programma staat.

Zonnemaire

Omdat Sinterklaas buiten het dorp voet aan land zet – in de haven van Bommenede – vertrekt om 9.30 uur vanuit Zonnemaire een bus die kant op. Om 10.30 uur zijn kinderen met Sint en Pieten terug in het dorp. Er volgt dan een rondgang door het dorp, met harmonievereniging Nut en Uitspanning. Daarna zijn er activiteiten in het dorpshuis. ’s Avonds gaat het feest verder met een playbackshow, vanaf 19.00 uur.

Zaterdag 30 november:

Lamswaarde

Om 13.55 uur vertrekken alle kinderen bij basisschool De Oostvogel om Sint en Pieten een paar minuutjes later op te halen aan de rand van het dorp. Na een rondgang begint om 14.30 uur een feest in centrum De Luifel.

Hoedekenskerke

Iedereen die de Sint wil helpen ontvangen, kan zich om 17.00 uur melden bij dorpshuis De Griend. Vanaf daar gaat de stoet de Sint ophalen bij het station, waar hij met de stoomtrein arriveert. Dat gebeurt onder muzikale begeleiding van Con Amore en Con Affezzione. Kinderen wordt gevraagd een lampion mee te nemen, want het wordt dan al een beetje donker. De tocht gaat terug naar De Griend, waar het feest is.

Donderdag 5 december:

Wemeldinge

Wemeldinge sluit de reeks Zeeuwse intochten af. Hij komt met de politieboot aan op het sluisplateau, om 9.15 uur. Daarna is er een stoet naar en door het dorp. Vervolgens bezoekt Sinterklaas de twee basisscholen in het dorp.