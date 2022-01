Internetoplichters troggelen Zeeuwen bijna 4,7 miljoen euro af

Het aantal zaken en registraties rondom gedigitaliseerde criminaliteit is binnen het district tussen 2020 en 2021 met 27 procent toegenomen. Ook het totale schadebedrag steeg met 34 procent van ruim 10 miljoen euro naar ruim 13,5 miljoen euro. Slachtoffers worden gemiddeld voor bijna 3100 euro gedupeerd. In Zeeland sloegen cybercriminelen 1401 keer toe, goed voor een schadebedrag van 4.686.430,13 euro.

Vijf Arnhemmers vast

Een beproefde methode is helpdeskfraude, waarbij personen zich voordoen als bankmedewerker en potentiële slachtoffers inpalmen en via handlangers bankpasjes aftroggelen. In een omvangrijke helpfraudezaak zitten nu vijf Arnhemmers vast, die door het hele land slachtoffers hebben gemaakt.

Om het toenemende aantal gevallen van phishing of digitale oplichting tegen te gaan, start de politie Zeeland-West-Brabant een nieuwe campagne over de ABC-methode. Deze moet mensen meer bewust maken over de verschillende vormen van online oplichting, bijvoorbeeld in de vorm van helpdeskfraude, fraude met bankgegevens, valse SMS’jes over bestellingen of de vriend-in-nood-truc.

Bij die laatste vorm van oplichting krijgt het slachtoffer een berichtje van een zogenaamde vriend in het buitenland, met het verzoek om snel geld over te maken. De ABC-methode staat voor A: alert zijn (bijvoorbeeld op té mooie verhalen), B. Beveilig je gegevens, en C: check altijd van wie het bericht komt. De campagne wordt de komende maanden uitgerold in samenwerking met partners als de banken, gemeenten en ouderenbonden.

Volledig scherm De ABC-methode staat voor A: alert zijn (bijvoorbeeld op té mooie verhalen), B. Beveilig je gegevens, en C: check altijd van wie het bericht komt. © Politie