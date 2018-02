Internationale prijs voor Zeeuwse kunstenaar Hans Overvliet

Minister: GenX bij zuivering Bath geen gevaar

19:14 BATH - De omstreden stof GenX, die bij Bath is aangetroffen, is geen bedreiging geweest voor het drinkwater of de omgeving. Dat antwoordt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op schriftelijke vragen van Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks).