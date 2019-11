Internationale Mannendag is óók nodig, vinden deze Zeeuwse leraren

Nomineer nu je leraar of lerares! Wie neemt de P­ZC-wisselbo­kaal over van Hafid Draoui?

13 november HULST - Hafid Draoui (50) uit Hulst krijgt altijd even vleugels als hij terugdenkt aan het moment dat hij de PZC-wisselbokaal omhoog hield. ,,Het was een heerlijk gevoel.” De leraar Frans van het Reynaertcollege in Hulst werd vorig jaar uitgeroepen tot beste leraar van Zeeland. Nu geeft hij het stokje over: alle Zeeuwse middelbare scholieren kunnen vanaf vandaag weer zijn of haar favoriete docent nomineren.