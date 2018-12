Interim-bestuurder Gerton Heyne haalt bezem door Arduin

Een regiodirecteur van zorginstelling ’s Heeren Loo staat vanaf februari, als Arduin een definitief toekomstplan heeft vastgesteld, aan het hoofd van het managementteam van Arduin. Hij of zij opereert onder Heyne. Lilian Lagendijk, die nu directeur zorg is bij Arduin, vertrekt in het nieuwe jaar. Ze draagt haar werkzaamheden voorlopig over aan de interim-bestuurder.

’s Heeren Loo stelt clustermanagers ter beschikking die de leiding krijgen over de bedrijfsvoering, en over de medische, paramedische en gedragskundige kant van de organisatie. De zittende clustermanagers van Arduin hoeven daardoor minder mensen aan te sturen.

Regionale tak

Arduin maakte eind vorige maand al bekend dat de kans groot is dat de instelling op termijn een regionale tak van ’s Heeren Loo wordt. Medewerkers van die instelling hielpen Arduin de afgelopen tijd al bij de verbetering van de zorg in het behandelcentrum in Aagtekerke, nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ernstige tekortkomingen constateerde. De zorg in Aagtekerke is nu weer op orde. De medewerkers van ’s Heeren Loo gaan ook op andere locaties van Arduin helpen om de zorg te verbeteren.