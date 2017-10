Inter Scaldes niet meer op 1 in restaurantgids Lekker500

VLISSINGEN - Restaurant Inter Scaldes in Kruiningen staat niet langer op de eerste plek in restaurantgids Lekker500. Het bedrijf heeft (weer) stuivertje gewisseld met De Librije in Zwolle, dat de nieuwe lijst voor 2018 aanvoert. Inter Scaldes staat op 2.