Inter Scaldes in Kruiningen blijft aan kop in restaurantgids Gault&Millau

Het is dubbel feest voor Inter Scaldes, want zijn sommelier Koen van der Plas werd maandag uitgeroepen tot sommelier van het jaar. De Kromme Watergang in Hoofdplaat is in de gids voor 2019 terug te vinden op plek 10. Het restaurant van Edwin Vinke krijgt 18 punten, een half punt lager dan vorig jaar.



Daarna volgen Pure C in Cadzand-Bad (17,5 punten) en Meliefste in Wolphaartsdijk (17), dat een half punt hoger scoort dan in 2018. Meliefste nestelt zich zo volgens de inspecteurs van Gault&Millau langzaam maar zeker in de top van Nederland. De restaurantgids heeft de lat hoger gelegd. Restaurants komen alleen in de gids als ze 12 punten of meer behalen. Vorig jaar was dat nog 11 punten. De Kale & De Bril in Goes komt met 12 punten de nieuwe Gault&Millau-gids binnen.



In Zeeuws-Vlaanderen ging maandag ook de vlag uit. Bottles in Sas van Gent won de award Wijnkaart van het Jaar 2019. Het restaurant van Jens en Bart Hoogstad voert 5000 verschillende wijnen. De voorraad bestaat uit 30.000 flessen.