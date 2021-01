Inter Scaldes en Kromme Watergang in de top van ‘10 jaar Horeca Superlijst’

Echtpaar Huisjes uit Kapelle quizt bij Omroep MAX; ‘Dit smaakt naar meer’

4 januari KAPELLE - Binnenkort zijn ze te zien op televisie bij Omroep MAX. Op 15 januari schitteren Yvonne Huisjes-Van Putten en Berend (Bé) Huisjes uit Kapelle in de Pubquiz. Tenminste, het is te hopen dat ze schitteren. Want zelf mogen ze daar uiteraard nog helemaal niks over zeggen.