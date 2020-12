Inspectie: gevangenis Torentijd heeft zaken weer op orde

Dit waren uw lichtpunt­jes in een donker jaar

24 december Laten we eerlijk zijn: 2020 was voor veel mensen een rotjaar. En toch. Toch waren er ook lichtpuntjes. Wij vroegen onze lezers die momenten naar ons in te sturen. Hieronder een selectie. Ze verschillen van persoon tot persoon. Soms waren ze groot, vaak waren ze klein. Maar oh, wat waren ze fijn. Juist nu. Zodat we met zijn allen kunnen genieten van het moois dat dit jaar ook te bieden had.