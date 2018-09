Inspectie: Arduin moet direct stoppen met behandelen van cliënten in Aagtekerke

AAGTEKERKE - Arduin moet per direct stoppen met de behandeling van cliënten die gedwongen zijn opgenomen in het behandelcentrum in Aagtekerke. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat er 'geen goede en veilige zorg wordt geboden'. De gedwongen geplaatste cliënten met een verstandelijke beperking moeten worden overgeplaatst.

Dat heeft de inspectie maandagochtend bekend gemaakt. In Aagtekerke biedt Arduin onder meer zorg aan cliënten die een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. De wet staat toe die mensen onder bepaalde omstandigheden gedwongen op te nemen.

Op 11 en 12 september heeft de inspectie een bezoek gebracht aan het behandelcentrum van Arduin in Aagtekerke. Daar heeft ze 'ernstige tekortkomingen' vastgesteld 'in de wijze waarop Arduin zorg verleent' aan cliënten die gedwongen in het centrum zijn opgenomen. Het personeel is onvoldoende in staat de zorg te verlenen die nodig is en ook rammelt de organisatie.

De gebreken zijn zo ernstig dat de inspectie Arduin beveelt de behandeling van die specifieke groep cliënten per direct te stoppen en de cliënten over te plaatsen. Daar is zelfs zo'n haast bij dat ze niet de tijd neemt om haar besluit te onderbouwen.

Vrijheidsbeperking

Volgens de inspectie biedt Arduin in Aagtekerke geen goede zorg aan cliënten die gedwongen zijn opgenomen en in hun vrijheid worden beperkt. Als vrijheidsbeperkende maatregelen worden opgelegd, worden die niet zorgvuldig afgewogen en ook niet vastgelegd in het patiëntendossier.

Ook trof de inspectie een cliënt aan die op 11 september in een extra beveiligde kamer was geplaatst. Maar ook dat besluit was niet vastgelegd in het dossier van de cliënt.

Daarnaast legt de inspectie een verband tussen de situatie in het centrum en het overlijden van Mohameddien Salarbux (30). Hij werd op 28 juni dood gevonden in het centrum van Middelburg. 'Mo' liep weg uit het behandelcentrum van Arduin in Aagtekerke en nam waarschijnlijk een overdosis drugs.

Reactie Arduin

De inspectie heeft Arduin op 13 september op de hoogte gesteld van het bevel. In een reactie daarop heeft Arduin laten weten zich overvallen te voelen. De instelling vindt het 'jammer dat de inspectie niet met de directeur zorg en de manager inhoudelijke ondersteuning heeft gesproken', aldus Arduin in de reactie aan de inspectie.

Per 1 augustus worden in Aagtekerke volgens Arduin geen nieuwe cliënten meer opgenomen. Er geldt een opnamestop. Arduin stelt dat het bezig is om de cliënten die moeten worden overgeplaatst, over te dragen aan andere zorginstellingen. Arduin spreekt van zeven cliënten.

In een persbericht noemt Arduin maandagochtend 'de krapte op de arbeidsmarkt' als oorzaak voor de problemen. Daardoor is sprake van 'een te geringe personeelsbezetting', aldus de instelling. Arduin schrijft in het persbericht dat ze al maatregelen heeft genomen om meer personeel te werven.



Sluiting verplicht