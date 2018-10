Inspectie: Arduin moet binnen zes weken orde op zaken stellen

AAGTEKERKE - Stichting Arduin moet binnen zes weken orde op zaken stellen in het behandelcentrum in Aagtekerke. Twee cliënten die complexe zorg nodig hebben, moeten alsnog overgeplaatst worden naar andere instellingen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verplicht Arduin met een zogeheten 'aanwijzing' om de zorg in het behandelcentrum te verbeteren. De problemen spelen volgens de inspectie op alle fronten: de kwaliteit en veiligheid van de zorg, de deskundigheid van de medewerkers en het zorgvuldig omgaan met medicatie scoren 'onvoldoende'.

Drastische maatregel

De inspectie nam vorige maand een drastische maatregel: cliënten die gedwongen opgenomen waren in het behandelcentrum moesten per direct overgeplaatst worden, omdat de zorg tekortschoot. Ruim twee weken later werd het bevel opgeheven, omdat de veiligheid van de cliënten niet meer acuut in gevaar was.

Overplaatsen

Vier cliënten zijn inmiddels ondergebracht bij andere zorginstellingen. Voor twee mensen had Arduin een andere oplossing gevonden, maar ook zij moeten overgeplaatst worden, vindt de inspectie. De situatie van een derde cliënt moet nog in kaart gebracht worden.

Tot de problemen zijn opgelost, mogen geen nieuwe cliënten aangenomen worden in het behandelcentrum in Aagtekerke. In het behandelcentrum woonden begin oktober nog acht cliënten. Het gaat jongeren wonen tussen de 15 en 25 jaar, die licht verstandelijk beperkt zijn, en ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problemen hebben. Er wonen ook cliënten die bij andere locaties van Arduin zijn vastgelopen.

Zorgen

De inspectie laat weten dat er niet alleen zorgen zijn over het behandelcentrum in Aagtekerke, maar ook over de kwaliteit en veiligheid op andere locaties van Arduin. Ze voert daarover gesprekken met de raad van bestuur. De kwartaalrapportages van de raad van bestuur en de bevindingen van de inspectie komen niet overeen. ,,Ook dit tast het vertrouwen van de inspectie in Arduin aan", staat in een verklaring van de IGJ.

Verbeteringen