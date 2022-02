Inschrijving Ride for the Roses opent vanaf 12 uur

Vanaf 12.00 uur kunnen aanmeldingen worden gedaan via de website van het evenement . Dit jaar worden de verschillende onderdelen gereden op 10, 11 en 12 juni. De opbrengst van de Ride for the Roses gaat naar het KWF.

De ritten van de DELTA Ride for the Roses zijn in Midden-Zeeland (start en finish Zeelandhallen, Goes, zaterdag 11 juni) als in Zeeuws-Vlaanderen (start en finish Markt, Terneuzen, zondag 12 juni) uitgezet over vier afstanden: 25, 50, 80 en 120 kilometer. De 120 kilometerrit in Midden-Zeeland heeft een unieke route: als alles volgens plan verloopt, loopt de route zowel heen als terug door de Westerscheldetunnel. De organisatie waarschuwt dat geïnteresseerden voor deze route zich snel moeten inschrijven gezien er een gelimiteerd deelnemersaantal geldt voor de passage van de Westerscheldetunnel. De ritten in Zeeuws-Vlaanderen worden onder de Westerschelde afgelegd.