Inschrijving Delta Ride for the Roses op gang ondanks ‘wat schoonheidsfoutjes’

Tentoon­stel­ling in containers Vrij­heids­bou­le­vard krijgt vervolg in Vlissingen

18:08 VLISSINGEN - De Vrijheidsboulevard, de tentoonstelling in zeecontainers die op 31 augustus vorig jaar goed is bezocht in Terneuzen, krijgt een vervolg in Vlissingen. Van 25 april tot en met 5 mei is die in de Timmerfabriek voor iedereen te zien, daarna nog tien dagen voor scholieren.