Inschrijven Delta Ride For the Roses niet mogelijk: site ligt plat

Advies van 105-jarige Martina: ‘Rustig bluuve en asem bluuve halen’

18:30 ZIERIKZEE - Niks, écht niks is hetzelfde gebleven in het leven van Martina van de Waart - Van de Guchte uit Zierikzee. De oudste inwoonster van Schouwen-Duiveland is maandag 105 jaar geworden. Ze straalt nog altijd als een jonge dame. ,,Rustig bluuve en asem bluuve halen”, is haar geheim recept.