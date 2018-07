Innovatiefonds Stichting ZigZag opent nieuw kantoor in Vlissingen

Coachingtraject

Stichting ZigZag begon drie jaar geleden speciaal voor vrouwen een startersproject. Reden: weinig vrouwelijke ondernemers in de dop melden zich bij de stichting voor coaching en opstartfinanciering. Coördinator Elly Hilgers van ZigZag ging op zoek in de provincie. De campagne ZIGZAG Zoekt had succes. Ruim 200 onderneemsters hebben zich aangesloten en 60 vrouwelijke entrepeneurs kregen een coachingtraject.