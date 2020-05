Inktzwart scenario voor Zeeuwse podia: ‘Zonder steunfonds blijft er weinig over’

VIDEO | POLL Het is schijnvei­lig­heid, maar ja, als het moet zetten we wel zo'n kapje op

14 mei VLISSINGEN - Vanaf 1 juni is het verplicht. Maar zijn er nu al mensen die uit voorzorg een mondkapje dragen in het Zeeuwse openbaar vervoer? We namen de proef op de som. Een rondje ov in Zeeland. Vanuit Vlissingen met de boot naar Breskens, dan met de bus via Oostburg en Terneuzen door de tunnel weer naar Goes en vervolgens met de trein weer naar huis.