Initiatief van Vlissings politiebureau: ‘Minimaal vier weken cel bij geweld tegen hulpverleners’

Meer Zeeuwse coronapa­tiën­ten in ziekenhuis, vooral bij ZorgSaam

21 december GOES / TERNEUZEN - Bij Adrz in Goes en ZorgSaam in Terneuzen lagen maandagochtend in totaal 44 coronapatiënten, 10 meer dan op 14 december. Van hen komen er 39 uit eigen provincie. Een week geleden lagen er 23 Zeeuwse patiënten in de twee ziekenhuizen.