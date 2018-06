Inhaalslag nodig voor groen onderwijs in Zeeland

Per 1 augustus wordt het groene onderwijs dat tot dusver door Edudelta in Goes werd verzorgd, ondergebracht bij de Pontes Scholengroep (vmbo) en Scalda (mbo). ,,We zijn heel content dat Pontes en Scalda hun nek uitsteken", zegt gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, onderwijs), ,,maar daarmee zijn we er nog niet. Het groene onderwijs in Zeeland is kwetsbaar. We moeten goed kijken naar de kwaliteit en de kwantiteit."

Geen eiland

Van der Maas wil Edudelta niet tekort doen, maar waarschuwt wel dat het groene onderwijs in Zeeland 'niet op een eiland mag staan'. In de notitie 'Groene Coalitie' hebben Pontes en Scalda opgeschreven wat er nodig is. Ze benadrukken vooral de relatie tussen ondernemingen en onderwijs. Als de vraag van het bedrijfsleven goed aansluit op het aanbod van de scholen, is de toekomst van het Zeeuwse onderwijs geborgd. De scholen willen daarvoor een kwartiermaker aanstellen. De provincie levert een bijdrage van ruim 75.000 euro.

Hbo-niveau