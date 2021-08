Ingrid is de gelukkigste mens op aarde: ‘Mijn moeder heeft me geleerd dat wij vrouwen sterk zijn’

Als Ingrid Verdonk binnenkomt, kijkt iedereen om. Want daar stáát iemand. Iemand die lacht, praat, luistert en verlost. En straalt, altijd. Al is het geluk haar niet bepaald komen aanwaaien.

Ingrid Verdonk (48) ziet zich nog zo zitten op de trap, samen met haar zusjes, in dat rijtjeshuis in de Witte Wijk van Oost-Souburg. Hoe haar hoogzwangere moeder haar vader de deur uit schopte, zijn koffer er achteraan. Het was genoeg geweest. Met zijn praatjes, zijn kaartavondjes, zijn vrouwen. De kinderen die hij her en der verwekte. Ze was er klaar mee.

En Ingrid, toen een jaar of 9, keek maar naar die dikke buik waar haar broertje in zat. Straks waren ze met zijn vijven. Ze zou leren koken, ze zou haar moeder helpen in het huishouden. Ze zou de baby verzorgen, ze zou hem dragen als ware het haar eigen kind. Ze zou erbij zijn als hij werd geboren.

,,Ik was 6 toen we vanuit Suriname naar Nederland kwamen. Eerst ging mijn vader. Hij was hier een jaar toen we hoorden dat hij een vrouw zwanger had gemaakt in Nederland. Mijn oma, zijn moeder, boekte gelijk een ticket. Jij gaat nú je vrouw en dochters halen, zei ze toen ze tegenover hem stond. En toen kwamen wij.”