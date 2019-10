Ingaan wintertijd gaat dit jaar gepaard met zakkende temperaturen

Het allereer­ste gedicht van Simon Snoek is Stadsge­dicht Goes 2019

16:45 GOES - Simon Snoek is de winnaar geworden van Het Goese Stadsgedicht 2019. De 85-jarige inwoner van Goes-Zuid maakte volgens de jury met Mijn Goes het mooiste gedicht. In totaal stuurden ruim veertig deelnemers een gedicht in.