Informatie over schoolkosten is soms onvindbaar

Ouders die zich willen oriënteren op schoolkosten, hebben soms een lange adem nodig. De Zeeuwse middelbare scholen zijn niet altijd scheutig met informatie over schoolkosten. Op de ene website vind je in een mum van tijd een gedetailleerd kostenoverzicht per leerjaar. Bij andere scholen beland je in een eindeloze zoektocht, zonder bruikbaar resultaat.

Kijk, dát is duidelijk: op de website van het Scheldemond College in Vlissingen klik je onderaan de homepage direct door naar de pagina met informatie over schoolkosten. Bij de tweede muisklik opent een pdf met alle informatie voor vmbo, havo en vwo. Je weet meteen precies welke kosten je per leerjaar te wachten staan. Op de website van de SSG Nehalennia in Middelburg (ook onderdeel van de Mondia Scholengroep) vind je een soortgelijk bestandje. Ook de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren en SSG De Rede in Terneuzen bieden ouders een duidelijk overzicht. Die laatste school linkt zelfs door naar een uitlegpagina van het ministerie van Onderwijs, met uitleg over schoolkosten.

Het Calvijn College biedt uitgebreide informatie per vak en leerjaar, zelfs met materialen die zelf aangeschaft moeten worden.

Op websites van andere scholen raak je al snel de weg kwijt.

Het Pontes Goese Lyceum in Goes geeft op de website niets prijs over schoolkosten, ook niet in de digitale schoolgids. De website van het Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee meldt dat de specificatie van de kosten voor het schooljaar 2016/2017 (inderdaad, dat is vorig schooljaar) ‘binnenkort geplaatst wordt’. Een speurtocht op de website van de Isaac Beeckman Academie in Kapelle levert niets op. Die sites hebben bovendien geen zoekfunctie.

,,Onze website is ‘under construction’”, reageert Carin Biesterbosch, rector van het Pontes Goese Lyceum. ,,Op de vernieuwde website komt alle informatie over schoolkosten te staan. Het is geen geheim. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Op de open dag krijgen ouders een formulier met alle schoolkosten, per leerjaar uitgesplitst.”

Het Reynaertcollege in Hulst en het Zwin College in Oostburg weten de gegevens over schoolkosten het best te verstoppen op de website. De informatie van het Reynaertcollege is alleen te vinden in de digitale schoolgids, die te vinden is via ‘publicaties’. De link naar een specificatie van de kosten werkt niet. Als je ‘ouderbijdrage’ invoert in de zoekbalk, kom je uiteindelijk terecht bij een bestand met schoolkosten van vorig schooljaar. De informatie voor het Zwin College vinden we pas met hulp van de school, onder het kopje ‘organisatie’ en ‘leermiddelenfonds’: dit is hoogstwaarschijnlijk niet de eerste plek waar ouders zullen zoeken naar informatie.

Volgens Peter Winters, sectordirecteur havo/vwo van het Reynaertcollege, wil de school allerminst schimmig zijn over de hoogte van de schoolkosten. ,,Alle ouders ontvangen voor het nieuwe schooljaar specifieke informatie over de kosten. Onze brugklascoördinatoren nemen dit onderwerp ook mee tijdens de voorlichtingsactiviteiten voor aankomende brugklassers.”