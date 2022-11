Ineke uit Hoedekenskerke is kampioen Ierse dans (en dat werd ze op kapotte schoenen)

Uitterhoeve danst inmiddels al 18 jaar, momenteel bij de Kilkenny Lundy School in Den Haag, een Ierse dansschool. In Aix-en-Provence kwam ze uit in de categorie van 25 tot 35 jaar. De dansdiscipline heet officieel ‘Oireachtas’. ,,Het begon allenaal heel klein”, vertelt Uitterhoeve. ,,Maar door shows als Lord of the Dance en Riverdance heeft de dans enorm aan populariteit gewonnen.”



Al benadrukt ze wel dat wat zij doet, tóch net even wat anders is dan die shows. Ze dansen traditionele Ierse dans, met de aankleding die daar bij hoort. Tot pruiken en vastgelijmde sokken (want die mogen niet afzakken!) aan toe. ,,Soms lijkt het wel een beetje een miss-verkiezing.