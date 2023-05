Ine zaait onkruid en Bart rukt het uit: Zeeuwen over groeizaam weer, vuulte en schattige stoepplantjes

Het moet wel het vreemdste verzoek ooit geweest zijn, dat die hovenier van Ine Wagenaar kreeg: of hij ook paardenbloemen kon zetten in haar gloednieuwe gazonnetje en madeliefjes en ereprijs? Ine uit Middelburg, lachend: ,,Hij keek heel moeilijk. Maar toen hij een tijdje later de grasmat kwam leggen, had hij een grote kuip met plantjes bij zich. Hij zei: ‘Ik ga nu iets doen dat ik nóóit eerder gedaan heb. Ik ga onkruid planten.’ Het gazon is al goed aangeslagen in haar Middelburgse stadstuintje en Ine kan niet wachten tot de plantjes doorkomen.