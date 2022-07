Indrukwekkende driemasters te zien tijdens Vlissingen Maritiem; maar dit keer geen scheurbuik of piraten aan boord

Noodweer doet de masten vervaarlijk kraken. Het zeewater slaat door de vliegende storm over het dek. Scheurbuik teistert de bemanning en kapers liggen op de loer tijdens de barre tocht naar Java. Met een beetje fantasie zie je dat voor je als je aan boord stapt van één van de schitterende tallships die deze week afgemeerd liggen langs de Vlissingse Albionkade. In de Veerhaven in Terneuzen meert er ook een aantal aan. Een tussenstop vanuit Harlingen op weg naar Antwerpen.