Inbreker stuit op verfbom in hotelkluis Westkapelle; Eigenaar hoopt dat ‘smurf’ snel gevonden wordt

Aantal Zeeuwse kinderen in arme gezinnen gelijk

12:10 VLISSINGEN - Het aantal Zeeuwse kinderen dat opgroeit in gezinnen met zeer lage inkomen is vorig jaar nauwelijks veranderd. In Nederland leeft 8,1 procent van de kinderen in zo'n gezin, in de provincie Zeeland gaat het om 7,2 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.