Inbreker in winter naar Zeeland

VLISSINGEN - In de donkere maanden is de kans op een inbraak in Zeeland veel groter dan in de rest van het jaar. Op sommige plekken komt het dievengilde zelfs drie keer zo vaak langs.

Van november tot en met februari profiteren inbrekers volop van het duister. Landelijk doen ze gemiddeld bijna 50 procent meer (pogingen tot) inbraken dan in de maanden waarin het langer licht blijft.



Uit een analyse van meer dan 50.000 meldingen van woninginbraken van de afgelopen 12 maanden blijkt dat vooral kleine gemeenten op hun tellen moeten passen. Waar de grootste gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht een stijging laten zien van rond de 35 procent, neemt het aantal inbraken in de kleinere gemeenten toe met wel 70 procent.

Drie keer zo veel

Dat geldt zeker ook voor Zeeland. Dit jaar zijn vooral Goes, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland negatieve uitschieters. In de gemeente Goes bijvoorbeeld werden 39 inbraken geteld in de periode november 2016 tot en met februari 2017. In de acht maanden erna waren dat er 27. Dat betekent naar verhouding bijna drie keer zoveel inbraken in de winterperiode. Net over de provinciegrens, op Goeree-Overflakkee, was er zelfs vier keer zoveel ongewenst bezoek.

Oneens (33%) De gemeente Noord-Beveland lijkt - wat de belangstelling van inbrekers betreft - het minst wintergevoelig, met dit jaar slechts 3 van de 23 inbraken in de donkere dagen. Dat is echter eenmalig. Over een periode van vijf jaar bekeken is de kans op inbraak in de winter ook op Noord-Beveland 40 procent groter.

Mobiele bendes

Sybren van der Velden, landelijk projectleider woninginbraak van de politie, herkent het beeld dat inbrekers in de donkere maanden extra toeslaan in dunbevolkte gebieden. ,,Het heeft te maken met de trend dat mobiele bendes door het land trekken om inbraken te plegen. Daarnaast houden we inbrekers in de grote steden de laatste vijf jaar extra goed in gaten. Dat dwingt ze hun werkgebied te verleggen.”

December is de absolute topmaand op inbraakgebied. Vooral tijdens de feestdagen is er sprake van een piek. De politie waarschuwt burgers alert te zijn. ,,Bij verdachte situaties moeten mensen niet aarzelen 112 te bellen. Maar liefst 80 procent van inbrekers pakken we op dankzij tips van burgers.”

Preventie

De politie voert in deze periode een ‘Donkere Dagen Offensief’ waarbij burgers alert worden gemaakt op inbraakpreventie. Ook is er extra politie op straat. Daarnaast is het ministerie van Justitie en Veiligheid deze week een campagne gestart waarin burgers worden aangespoord maatregelen te nemen tegen woninginbraak.