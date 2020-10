Inbraakgolf in Zeeland: politie vraagt hulp van burgers

De inbraken vonden plaats op industrieterreinen, bij bedrijven, bij sportkantines en in loodsen. Zo werd er ingebroken op vier adressen aan de Bathseweg in Rilland en bij zes bedrijven in Kapelle: in de Jufferswegje, Noordstraat, Handelsweg en Biezelingseweg. Andere slachtoffers waren vier bedrijven in Heinkenszand aan de Noordland en de Schouwersweg, in Yerseke (Hogeweg), in Schore (Molenweg) en in Renesse (Duinzoom). Ook bij twee bedrijven in Goes (Scottweg en Columbusweg) werd ingebroken.