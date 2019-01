‘Inademen van Zeeuwse zeelucht helpt tegen kanker en hoog cholesterol’

Rabobank schrapt tientallen banen in Zeeland, Roosendaal wordt hotspot

9:36 VLISSINGEN - Rabobank krimpt en voegt samen. Dat betekent dat 30 tot 40 banen in Zeeland verdwijnen, en in West-Brabant nog eens 40 tot 50. Een gevolg van de in 2015 aangekondigde reorganisatie. De bank concentreert de specialistische dienstverlening vanaf begin volgende maand in Roosendaal. Tegelijkertijd wil het, met minder mensen, meer betrokken zijn. Terug naar de boerenleenbank, zoals de coöperatie ooit is ontstaan.