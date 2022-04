‘In Zeist is heel veel bos, in Zierikzee vooral ruimte’

Jong in ZeelandHoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig. We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Fay Molijn (12) uit Zierikzee.

Je woont sinds januari dit jaar in Zeeland. Hoe is dat zo gekomen?

,,Ik heb mijn hele leven in Zeist gewoond, ben geboren in het ziekenhuis in Utrecht. De komst van ons gezin naar Zeeland heeft eigenlijk te maken met een logeerpartij van mij bij een vriendin. Die logeerde bij haar opa en oma in Oostkapelle. Er mocht iemand mee, en dat werd ik. De dag dat ik opgehaald zou worden, zijn mijn ouders alvast naar Zeeland, Renesse, afgereisd. Hotelletje. Even genieten. Ze raakten verknocht aan de omgeving en vonden het hier geweldig.”

Gelijk maar verhuizen?

,,Wij hielden al veel van het strand en gingen elk weekend in de zomermaanden en veel vakanties naar ons strandhuis in IJmuiden. Dat stond echt op het strand, twintig meter van de Noordzee af. Uit Zeist wel elke keer een uur rijden. En weer terug. De gedachten om dichter bij strand te gaan wonen, leefden langer bij mijn ouders. Zij zaten op zeilen. Binnenkort komt onze nieuwe zeilboot in de haven van Zierikzee te liggen. De dijk over bij onze wijk Waterwijk.”

Je doet vwo op de Pieter Zeeman. Ben je al gewend aan de nieuwe school in je nieuwe woonomgeving?

,,Het is wel grappig dat ik nog een rondleiding heb gehad in het oude gebouw van de school. Dat wordt nu gesloopt. In Zierikzee zit ik gelukkig ook in een leuke klas. De Pieter Zeeman ligt op ongeveer een kilometer afstand van ons huis, goed aan te fietsen.”

Kun je Zeist en Zierikzee al vergelijken?

,,Het lijkt wel of hier de mensen aardiger zijn. Waarin dat zit vind ik moeilijk uit te leggen. Iedereen zegt in Zierikzee eerder hallo bijvoorbeeld en biedt zijn of haar hulp aan. In Zeist zijn mensen wat minder attent. De omgeving is ook letterlijk anders: veel bos in Zeist, veel ruimte in Zierikzee.”

Mis je iets uit Zeist dat er in Zierikzee niet is?

,,Vooral mijn vriendinnen dan. Af en toe ga ik logeren. Je bedoelt iets fysiek. Ik houd van winkelen. Fantastisch dat er in Zierikzee juist wel een Xenos is. In Zeist verdween die. Bij Xenos hebben ze zoveel leuke, verrassende dingen. Van tuinbanken tot suikerspinmachines.”

Je houdt van voetballen. Waar komt die liefde vandaan?

,,Ik zat in Zeist eerst op hockey. Tijdens wedstrijden werd er weinig overgespeeld. Toen ben ik gaan voetballen bij vv Jonathan. Dat beviel beter. In Zierikzee heb ik een paar trainingen mee gedaan bij MZC’11. Daar zou ik terechtkomen in de MO-17. Ik vind mij zelf daar te jong voor. Klasgenoten speelden op Burgh-Haamstede bij het meidenteam van FC De Westhoek (MO-15). Daarin heb ik het nu erg naar mijn zin.”

Wil je later profvoetbalster worden?

,,Ik ben fan van Lieke Martens en ga graag bij de Oranjeleeuwinnen kijken. Zelf voetbal ik voornamelijk voor mijn plezier en de gezelligheid. Ik sta linkshalf en vind mijzelf nu niet bepaald heel goed.”

Weet je al wel wat je later wil worden?

,,Tot nu toe heb ik geen idee. Tegen die tijd dat ik een keuze moet maken, denk ik er wel over na. Dat zien we dan wel weer.”

Paspoort Fay Molijn Geboren: 2 september 2009 Woont met: ouders Pieter en Denise en zus Liv (15) Huisdieren: geen, mijn moeder is er allergisch voor School: vwo 1 op de Pontes Pieter Zeeman Hobby’s: voetballen, de buurt verkennen en shoppen Bijbaantjes: Ik ben daar nog te jong voor. Maar ik wil gaan oppassen op kinderen in de buurt. Verliefd: nee, hooguit vind ik iemand aardig.