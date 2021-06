In Zeeuwse ziekenhuizen liggen zes mensen met corona

Zeeuwse cafés zetten schermen neer voor Oranje. ‘Ook al zijn er regels, we maken er een feestje van’

26 juni GOES - Wij zijn oranje…. Wij zijn…. Joey zingt uit volle borst mee als hij vlaggetjes ophangt in ‘zijn’ café Nationaal in Goes. Wat een geluksvogel. Want hij zit zondag op de tribune in Boedapest. Hij wel. Jij niet? Dan kun je de wedstrijd in Nationaal op tv-schermen volgen. Net als bij vele andere cafés in Zeeland. Al is dat wel zittend en op 1,5 meter. ,,Toch maken we er een feestje van.”