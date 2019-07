In Zeeland viert de kermis zelf vakantie: ‘We voelen ons hier écht welkom’

De tuktuk zorgt voor een vakantiege­voel én veel bekijks: ‘Mensen vallen soms om van verbazing’

11 juli ’S-GRAVENPOLDER - Wat de fiets in Nederland is, is de tuktuk in Thailand. En in 's-Gravenpolder. Daar kun je een riksja huren voor een unieke ‘expeditie’ door de zak van Zuid-Beveland.