In Zeeland hebben de Voedselbanken wél volop versproducten

Of je nu in Terneuzen, Middelburg, Zierikzee of Goes bij de Voedselbank aanklopt: er zijn gewoon verse producten. Stuk voor stuk kunnen de instellingen daarvoor terugvallen op leveranciers in hun eigen netwerk. Zoals de dorpsvolkstuin in Ovezande, waar vier vrijwilligers telen op een groot stuk land. ,,Natuurlijk doen ze dat ook voor zichzelf, maar wat over is gaat naar Voedselbank De Bevelanden", zegt voorzitter Dorith van Ewijk. ,,Daar hebben we veel profijt van.” Ook in supermarkten heeft de bank trouwe leveranciers.