In Zeeland gaan nauwelijks nog bedrijven op de fles

PotatoNL: één beursnotering voor aardappelen

16:58 GOES - Een doorbraak in aardappelland. Na veel vijven en zessen gaan de aardappelbeurzen Goes, Emmeloord en Rotterdam op in PotatoNL. Daardoor krijgen boeren, verwerkende industrie en handel vanaf 14 november per week één landelijke beursnotering. Nu zijn dat er drie en willen nog wel eens van elkaar verschillen.