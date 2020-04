In Vlissingen geboren dichter Hans Verhagen overleden: ‘Zonder overdrijving de grootste dichter van Nederland’

VLISSINGEN - De in Vlissingen geboren dichter, filmer, journalist en schilder Hans Verhagen is vrijdagochtend in Amsterdam overleden. Hij is 81 jaar geworden.

Of hij de grootste Zeeuwse dichter van zijn tijd was? ,,Zonder overdrijving zou ik bijna zeggen de grootste dichter van Nederland", reageert Vlissinger Joep Bremmers. Hij kende hem goed, verzorgde drie jaar geleden samen met Verhagen diens Verzamelde Gedichten en organiseerde in 2009, het jaar nadat de dichter de prestigieuze P.C. Hooftprijs kreeg toegekend, een driedaags Verhagenfestival in Vlissingen.

In hoog aanzien

,,Je hebt muzikanten-muzikanten", legt Bremmers uit. ,,Dat zijn muzikanten die door andere muzikanten als de allergrootsten worden beschouwd. Verhagen zou je een dichter-dichter kunnen noemen. Hij stond onder andere dichters in hoog aanzien en dat is volledig terecht. De zeggingskracht van de taal is door hem behoorlijk opgerekt."

Na een in eigen beheer uitgegeven dichtbundel Anatomie van een Noorman (1961), debuteerde Verhagen op op 24-jarige leeftijd officieel met de bundel Rozen & Motoren. Die maakte hem gelijk tot voorman van een generatie dichters, onder wie C.B. Vaandrager en Hans Sleutelaar, die zich met een ‘nieuwe stijl’ afzette tegen de surrealistische woordenvloed van de Vijftigers. Er volgden nog twee bundels, maar Verhagen maakte ook naam als journalist voor het Algemeen Dagblad en de Haagse Post en televisiemaker bij de VPRO. In de jaren zeventig verging het hem slecht. Zijn vrouw Conny verliet hem en pleegde later zelfmoord. Verhagen raakte aan de heroïne en de drank. Pas in 1983 verscheen weer een bundel Kouwe voeten, en rond die tijd raakte hij ook verslingerd aan het schilderen.

Hij wandelde over nieuwe paden

,,Hij was absoluut een multitalent", stelt Bremmers. ,,Behalve Hoepla is zijn televisiewerk een beetje in de vergetelheid geraakt, maar als je kijkt naar zijn interviewtechniek, dat was allemaal even prachtig. Ook daar wandelde hij over nieuwe paden. Zijn doel was niet baanbrekend te zijn, hij maakte wat hij moest maken, maar dat bleek vervolgens baanbrekend te zijn."

In 2008 kreeg Verhagen de grootste literaire prijs van Nederland toegekend: de P.C. Hooftprijs. Bremmers organiseerde in Vlissingen een driedaags festival rond zijn schilderijen, zijn televisiewerk en zijn poëzie. Verhagens verhouding met Vlissingen was ambivalent. Bremmers: ,,Hij zei dat hij van Vlissingen hield en dat hij bewondering had voor de mensen die er woonden, maar dat hij er zelf niet meer kon wonen."

Staatsbegrafenis