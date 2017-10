In vliegende vaart op het water: Hugo en Klaske Julsing zijn waterskitoppers

Dat mensen niet helemaal thuis zijn in de sport, is de familie wel gewend. Hugo geeft dan ook geroutineerd een korte introductie. ,,Veel mensen weten wat waterskiën is, maar niet hoe de wedstrijden in elkaar zitten. Er zijn drie onderdelen: slalom, tricks en jump. Bij slalom gaat het erom zo goed mogelijk een parcours af te leggen, bij tricks en jump ligt de nadruk op het doen van zoveel mogelijk trucjes. Ik richt me vooral op slalom en tricks. Jump vind ik te riskant. Daar vlieg je soms echt twaalf meter de lucht in. Maar je raakt ook snel geblesseerd. Je kunt best lelijk vallen op het water.”



Al op jonge leeftijd stonden Hugo en Klaske op de ski’s. Klaske (14) was nog maar vierjaar oud toen ze voor het eerst de latten onderbond. ,,Ik weet niet beter dan dat ik aan waterskiën doe. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Gelukkig, want Hugo en ik trainen vaak tot vier keerin de week. Het meest op het water bij de Braakman met leden van onze club ZVWC, de Zeeuws-VlaamseWaterskiclub. We hebben daar een steiger met container erbij. Geen eigen clubhuis helaas. Daarnaast trainen we ook vaak in Gent.”