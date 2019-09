In vier Zeeuwse gemeenten mag plastic vanaf januari weer in de grijze bak

Oorzaak brand Hotel Marie in Philippine blijft onbekend. ‘Dat is vervelend en vreemd’

15:15 PHILIPPINE - De oorzaak van de brand in Hotel Marie in Philippine is niet te achterhalen. Voor hoteleigenaar Joris Jansen is dat een raar idee. Hoe vreemd hij het ook blijft vinden, kijkt hij inmiddels voorzichtig weer vooruit.