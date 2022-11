‘In transportsector heerst nog veel naïviteit rond inmenging criminelen’

Alles is in orde. De politie komt voor een praatje over de gevaren van criminaliteit in de transportsector.

Ook de Terneuzense burgemeester Erik van Merrienboer leert bij tijdens het tochtje over het Kanaal Gent-Terneuzen. Bianca van Melis (politie Zeeland-West-Brabant) en Martin Joosse (Landelijke Eenheid) praten hem bij over wat ze in hun dagelijks werk tegenkomen. En er is een Engelse politieman aan boord die een beetje jaloers is op het schip van zijn Nederlandse collega’s. De man is de Noordzee overgestoken om de bekijken hoe criminaliteit hier wordt aangepakt.