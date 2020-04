In Terneuzen worden politieagenten vaker voor homo uitgescholden

Daarin staat dat Terneuzen in Zeeland koploper is van het aantal politieregistraties van discriminatie: 27. Ongeveer een derde daarvan gaat over de seksuele gerichtheid, terwijl discriminatie op grond van huidskleur of afkomst meestal vaker voorkomt. Waarom dan niet in Terneuzen?

,,In bijna al deze gevallen ging het om politieambtenaren die werden uitgescholden met woorden waarin het woord homo of iets dergelijks voorkomt”, verklaart Stefano La Heijne van het Anti-Discriminatiebureau Zeeland. ,,Uit de cijfers blijkt dat dergelijke scheldkanonnades dus relatief vaker voor komen in Terneuzen dan in andere gemeenten.”

Uiteindelijk gaat het om maximaal negen keer per jaar, dus dat valt reuze mee, al wordt in de monitor gesteld dat het aantal incidenten van discriminatie waarschijnlijk hoger is dan de meldingen bij het Anti-Discriminatiebureau Zeeland of registraties bij de politie.

Het anti-discriminatiebureau ontving vorig jaar 105 meldingen, tegenover 121 in 2018. De politie registreerde ruim twee keer zoveel incidenten - 107 in 2019 tegenover 51 in 2018. Daar past wel de kanttekening bij dat voor het eerst registraties zijn meegeteld van uitingen van discriminatie tegen de eigen mensen en hulpverleners.

Koplopers